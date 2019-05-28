Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 09.00 sıralarında Irlıganlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Sarıkaya'nın (42) kullandığı 20 YF 810 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Ramazan Sarıkaya ile Kudret Sarıkaya (40), Zeynep Su Sarıkaya (9), Fatma Sena Sarıkaya (6) ve Yavuz Selim Sarıkaya (12) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralı sürücü Sarıkaya, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA