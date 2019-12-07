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Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

07.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:53Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı
ANTALYA (İHA) – 'nın ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu Kızılağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Kamil A.'nın kullandığı 07 JF 363 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki İsa A.'nın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Çarpışma sırasında elektrikli bisikletten yol kenarına fırlayan elektrikli bisiklet sürücüsü İsa A., hafif yaralanırken elektrikli bisiklete çarptıktan sonra yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü Kamil A. ise otomobilden Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından Manavgat-Alanya D-400 karayolunun Yemişli mevkisinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Manavgat, Yemişli, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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