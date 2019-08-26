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Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin emniyet şeridindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

26.08.2019 16:44
Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 4 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin emniyet şeridindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şahin Ç. yönetimindeki 34 DP 0603 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Gümüşova rampalarında, İstanbul istikametinde emniyet şeridinde bulunan Hasan Ç'nin kullandığı 78 DE 778 plakalı tıra çarptı.
Kazada, sürücü Şahin Ç. ile otomobildeki Hanide Çam ile Ayşe Ana ve Mahmut Eren Koç yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre aksadı.
Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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