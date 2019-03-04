Otomobil Engelli Aracına Çarptı: 1 Yaralı

Samsun
'da otomobilin akülü engelli aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik
ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erhan Sezer (42) idaresindeki 55 AAP 583 otomobil, Süleyman Karaman
'ın (61) kullandığı akülü engelli aracına çarptı. Kazada yaralanan Süleyman Karaman, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
Samsun, 3. Sayfa
Kaynak: İHA