Haberler» Güncel» Haber

Otomobil, engelli motosikletine çarptı; anne- oğul yaralı

ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı, 3 tekerlekli engelli motosikletindeki Fadime Karataş (35) ile oğlu Hacı Yusuf Karataş (5) yaralandı.

21.08.2019 15:23 Otomobil, engelli motosikletine çarptı; anne- oğul yaralı
ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı, 3 tekerlekli engelli motosikletindeki Fadime Karataş (35) ile oğlu Hacı Yusuf Karataş (5) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AG 730 plakalı otomobil, engelli Mehmet Karataş'ın kullandığı 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Çapmanın etkisiyle yola savrulan, Karataş'ın oğlu Hacı Yusuf Karataş ve eşi Fadime Karataş yaralandı. Anne- oğul, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fadime ve Hacı Yusuf Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yusuf Karataş, Karataş, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:21   Kahramanmaraş'ta yaya önceliği bilgilendirmesi
16:21   flaş
16:20   Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
16:20   flaş
16:20   Babasının tabancasıyla intihar etti
16:20   İzmir Barosu, valiliğin eylem yasağına iptal davası açtı
16:20   Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı