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Otomobil, engelli motosikletine çarptı; anne- oğul yaralı

ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı, 3 tekerlekli engelli motosikletindeki Fadime Karataş (35) ile oğlu Hacı Yusuf Karataş (5) yaralandı.

21.08.2019 17:00 Otomobil, engelli motosikletine çarptı; anne- oğul yaralı


ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı, 3 tekerlekli engelli motosikletindeki Fadime Karataş (35) ile oğlu Hacı Yusuf Karataş (5) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AG 730 plakalı otomobil, engelli Mehmet Karataş'ın kullandığı 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Çapmanın etkisiyle yola savrulan, Karataş'ın oğlu Hacı Yusuf Karataş ve eşi Fadime Karataş yaralandı. Anne- oğul, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fadime ve Hacı Yusuf Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Adıyaman

Yusuf Karataş, Adıyaman, Karataş, Güncel

Kaynak: DHA

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