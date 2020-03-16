Otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı
Bilecik'te, bir evin bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
16.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:37
Bilecik 'te, bir evin bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Derya G.(41) idaresindeki 26 BV 602 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Derya G.(41) idaresindeki 26 BV 602 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı
Etiketler : Cumhuriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel
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