Otomobil, Evin Bahçe Duvarına Çarptı: 6 Yaralı

YOZGAT'ın Sorgun
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bahçe duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Yeniyer beldesi Karakız
Mahallesi'nde meydana geldi. Sorgun'dan Kadışehri
yönüne giden Ahmet Çelik
(35) yönetimindeki 10 AHF 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Sürücü Ahmet, yanında bulunan Şaziye (30), Fatma (61), Umut (12), Ömer (11), İrem Çelik
(9) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Fatma Çelik
, Yozgat Şehir Hastanesi
'ne sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yozgat
Güncel
Kaynak: DHA