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Otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı

Adana'da kontrolünden çıkan otomobil evin duvarına çarparak durabildi.

13.02.2020 05:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 05:18Otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı
'da kontrolünden çıkan otomobil evin duvarına çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken otomobil içerisinde hırsızlıkta kullanılan malzemeler ile 2 bin TL para bulundu.

Kaza, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 NIE 59 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine sonrada bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü ile birlikte toplam 4 kişiyi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis, bir poşet dolusu çeşitli kapı anahtarı, hırsızlıkta kullanılabilen malzeme ile 2 bin TL para ele geçirdi. Polis kazada yaralanan kişilerin hırsızlıkla alakaları olup olmadığını araştırıyor. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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