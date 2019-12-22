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Otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki otomotiv üretimi yapan fabrikanın boyahane bölümünde yangın çıktı.

22.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:31 Otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı

SAKARYA'nın ilçesindeki otomotiv üretimi yapan fabrikanın boyahane bölümünde yangın çıktı. 2 işçinin yaralandığı yangın yaklaşık 1 buçuk saatte söndürüldü. 

Arifiye'deki otomotiv firmasının fabrikasının boyahane kısmında, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrikada görevli itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, itfaiyeye de verildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık 1.30 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında yaralandığı belirlenen 2 işçi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



İtfaiye, Arifiye, Güncel

Kaynak: DHA

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