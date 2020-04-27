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Otomobil faresi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

27.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:23
Otomobil faresi tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası'nda araç sahiplerini canından bezdiren otomobil hırsızının kimliğini sıkı takip sonucu belirledi. Yaklaşık 20 güvenlik kamerasını detaylı inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek harekete geçti. Yapılan operasyonla otomobil faresi saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil faresi A.İ. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Haber
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