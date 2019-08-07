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Otomobil fiyatına kurbanlık tosun

Otomobil fiyatına kurbanlık tosun Kahramanmaraş'ta 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun 24 bin liraya satışa çıkarıldıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 24 bin liraya satışa çıkarılan 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.

07.08.2019 10:47
Otomobil fiyatına kurbanlık tosun
Otomobil fiyatına kurbanlık tosun
Kahramanmaraş'ta 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun 24 bin liraya satışa çıkarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 24 bin liraya satışa çıkarılan 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde besicilik yapan Abdullah Daşo, kendisine ait çiftliğinde kurbanlık tosun satıyor. Çiftliğinde Kurban Bayramı öncesi satışa hazır olan ve müşterisini bekleyen tosun büyük ilgi çekiyor. 2 buçuk yaşındaki kurbanlık tosunun 1 ton 300 kilogram geldiğini söyleyen Daşo, tosunun fiyatının ise 24 bin lira olduğunu söyledi.
Kurban Bayramı için satışların iyi olduğunu söyleyen Daşo, "Kurbanlığımız 2 buçuk yaşında ve evde yetişme. Canlı 1 ton 300 kilogram ve fiyatı 24 bin lira. Kurban Bayramı için satışta ve alıcısını bekliyoruz. Kurban satışları ise çok güzel sattık çok şükür ve ahırda hayvanımız az kaldı. Bu kurban için 1 kişi de alabilir 7 kişi de ortak olabilir" dedi.

Kurban Bayramı, Kahramanmaraş, Genel

Kaynak: İHA

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