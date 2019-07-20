Haberler» Güncel» Haber

Otomobil, güvenlik şeridinde park halindeki tıra çarptı: 2 ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

20.07.2019 17:27 Otomobil, güvenlik şeridinde park halindeki tıra çarptı: 2 ölü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.
Yüksel Temür (39) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Gedelek Mahallesi yakınlarında yolun sağında güvenlik şeridinde park halindeki, Metin Ceylan'ın (48) kullandığı 70 EF 039 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü Temür ile yanında bulunan Abdullah Arslan (37) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkarttı.
112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Temür'ü, Gemlik Devlet Hastanesine, Arslan'ı ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Temür ve Arslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Metin Ceylan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ceylan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Orhangazi, Bursa, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:24   Düzce'de sel bölgesinde çalışmalar sürüyor
18:21   "Bir ipek böceğinin hikayesi"
18:21   DÜZCE VALİ DAĞLI HASARLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNANEMİZ ÇIKACAK
18:20   Üsküdar'da tekne yangını (2)
18:18   ÜSKÜDAR'DA TEKNE YANGINI
18:17   Doğa nefes arıyor
18:17   ÜSKÜDAR'DA TEKNE YANGINI: TEKNEDEKİLER SON ANDA DENİZE ATLADI (2)