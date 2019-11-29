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Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, virajda, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

29.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:20Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, virajda, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Alkan (56) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunun Dereceören köyü mevkisinde meydana geldi. yönüne giden Ramazan Alkan yönetimindeki 74 BR 459 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, virajda, İsmail Güngör'ün kullandığı 14 LG 429 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Ramazan Alkan yaşamını yitirdi. Hafif ticari araçtaki İsmail Güngör ve Nevin Güngör ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Ramazan Alkan'ın cesedi ise incelemenin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılıp, morga kaldırıldı.



Ramazan Alkan, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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