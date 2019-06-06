Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Karaköprü
ilçesinde otomobilin şehiriçi otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır
karayolunun Akziyaret Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen şehiriçi otobüsü, iddiaya göre yolcu indirmek için yol kenarında durdu. Bu sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, otobüsün arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön sağ tekerleği araçtan koptu, sürücü ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Şanlıurfa
, 3. Sayfa