Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

İstanbul
'da çaldığı otomobili Adana
'ya götürmek istediği iddia edilen şüpheli Kocaeli
'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Otoyolu Kandıra
gişeler mevkisinde şüphe üzerine A.Ç. idaresindeki otomobili durdurdu.
Ruhsat, plaka ve şasi numarası sorgusunda İ.C.K'ye ait otomobilin 21 Ocak'ta İstanbul'un Bahçelievler
ilçesinde çalındığının belirlenmesi üzerine ekipler, A.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin otomobil hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 9 kaydının olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Şüphelinin, yaklaşık 150 bin lira değerindeki otomobili Adana'ya götürmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi.
Güncel
Kaynak: AA