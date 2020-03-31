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Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Tokat'ta yapılan uygulamada bir otomobilin hoparlörü içerisine gizlenmiş vaziyette ekstasy hap ele geçirildi.

31.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:57
Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı
Tokat 'ta yapılan uygulamada bir otomobilin hoparlörü içerisine gizlenmiş vaziyette ekstasy hap ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca alınan bilgiye istinaden İstanbul'dan Tokat'a gelen bir otomobil takibe alındı. Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği arama yaptı. Narkotik köpeğinin tepki verdiği araç hoparlörü söküldü. Hoparlör içerisine gizlenmiş vaziyette 29 adet ekstasy hap ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınarak ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Narkotik, Jandarma, Tokat, 3. Sayfa
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