Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Otomobil hurdaya döndü : 1 yaralı - Haberler

Otomobil hurdaya döndü : 1 yaralı

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

11.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:52
Otomobil hurdaya döndü : 1 yaralı
Sivas 'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 18.30 sıralarında kent merkezi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 07 MZS 61 plakalı otomobil, İ.T. idaresindeki 58 H 193 plakalı halk otobüsüyle henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Y.K. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Sivas, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Haberler
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı Haberler
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı