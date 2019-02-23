Otomobil İçinde Kanlar İçinde Bulundular

Kaynak: İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, biri kadın 2 kişi otomobil içinde silahla vurulmuş halde bulundu. Erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, Semra E. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Akhisar'a bağlı Topluca Mahallesi'nde bir vatandaş yol üzerinde duran şüpheli bir araçta iki kişinin kanlar içerisinde olduğunu görmesi üzerine güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, otomobilde bulunan Hüseyin K. ile Semra E.'nin silahla vurulmuş olduğunu belirledi. Hüseyin K. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olduğu öğrenilen Semra E. ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.İddiaya göre, Hüseyin K. ile Semra E.'nin sevgili oldukları ve Hüseyin K.'nın ruhsatsız tabancasıyla ilk olarak Semra E.'yi ardından kendisini vurarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA