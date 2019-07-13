13.07.2019 12:52
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı

Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktıAKSARAY - Aksaray'da otomobil içerisinde patlayan telefon otomobilin içini yaktı.

Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı
AKSARAY - Aksaray'da otomobil içerisinde patlayan telefon otomobilin içini yaktı.
Olay, Pamucak Mahallesi 901 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Amaç'a ait 68 BT 253 plakalı otomobilde unutulan cep telefonu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte otomobilin döşemelerinde yangın çıkarken, otomobilin ön camı da kırıldı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmek müdahale etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri araç içerisinde patlayan cep telefonunu bulurken, maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobil içinde patlayan cep telefonu otomobili yaktı
Kaynak: İHA
İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:41   Nepal'de sel felaketi: 32 ölü, 17 kayıp, 12 yaralı
18:23   İstanbul genelinde 'Huzur Uygulaması' yapıldı
18:13   Van'da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu
18:11   Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yine yangın çıktı
18:07   Güvenlik amiri ile çalışan arasında torpil ve telefonla oynama kavgası kamerada
18:05   Suriye sınırındaki anız yangını korkuttu
17:57   Ev sahibi ve kiracı arasındaki husumet kanlı bitti