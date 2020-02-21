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Otomobil ile beton mikserinin kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobil ile beton mikserin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

21.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:33Otomobil ile beton mikserinin kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
'ın ilçesinde otomobil ile beton mikserin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şarköy - Gelibolu yolu Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelibolu 'deki askeri birliğe yemin törenine giden M.Ş. yönetimindeki 34 AED 335 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan M.Ş., E.Ş. H.Ş ve beton mikserinin şoförü A.S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen Şarköy 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobildeki ailenin Gelibolu Kavakköy'deki askeri birliğe yemin törenine gitmekte olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kavakköy, Tekirdağ, Şarköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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