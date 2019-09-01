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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

01.09.2019 16:25 Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Habib Çepkin'e (14), sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Çepkin yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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