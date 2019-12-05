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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

05.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:07Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
'un ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik Caddesi'nden şehir merkezine hareket halinde olan Mehmet Gezer'in (46) kullandığı bisiklet ile Özay Gönlüm Caddesi'nden gelen Durmuş Korkmaz idaresindeki 57 AU 065 plakalı otomobil Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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