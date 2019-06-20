20.06.2019 13:24
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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hatay'ınPayasilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkul Çolak Caddesi, Atatürk Parkı civarında meydana gelen kazada,Mustafa Özer(42) yönetimindeki 06 DYK plakalı otomobil sokaktan caddeye çıkmaya çalışanHüseyin Genç'in (31) kullandığı 31 V 2943 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıDörtyolDevlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY
Kaynak: İHA
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