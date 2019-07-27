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Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı.

27.07.2019 14:09
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı.
Şahin Mahallesi yolu üzeri Kürtüllü sapağı mevkiinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada tarlaya savrulan motosikletin sürücüsü Hüseyin K. yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Hüseyin K.'yi yakınları karşıladı.
Acil servise alınan Hüseyin K.'nin yakınlarını 112 görevlisi, "Korkmayın, bir şeyi yok" diyerek teselli etmesi herkesin içini rahatlattı.

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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