Haberler » Güncel » Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, yaralandı - Haber

Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki karı- koca, 20 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

20.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:13
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, yaralandı
BURSA'nın ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki karı- koca, 20 metre sürüklenerek ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sezgin K. (26) yönetimindeki plakasız motosiklet, iddiaya göre iş yerinden caddeye çıkan Vedat G. yönetimindeki 16 U 1648 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Sezgin K. ile arkasındaki eşi Havva K. (27), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çiftin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, yaralandı

Alanyurt, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:48 Galata Kulesi Dünya Çocuk Hakları Günü'nde mavi renkle ışıklandırıldı
21:48 Konya'da kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı
21:47 Suruç'ta HDP'li Hatice Çevik tutuklandı
21:46 Şans Topu çekildi (1)
21:46 Hartum'da Türkçe kursu sertifikaları dağıtıldı
21:32 "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim
20:56 Şule Çet davasında sanıklarının mektupları ortaya çıktı
20:13 AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı
19:59 Cezaevi firarisi, eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak
20.11.2019 21:49:25