Haberler » Güncel » Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, yaralandı - Haber

Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki karı- koca, 20 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

20.11.2019 22:27 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:27Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift, yaralandı

BURSA'nın ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki karı- koca, 20 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sezgin K. (26) yönetimindeki plakasız motosiklet, iddiaya göre iş yerinden caddeye çıkan Vedat G. yönetimindeki 16 U 1648 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Sezgin K. ile arkasındaki eşi Havva K. (27), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çiftin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Alanyurt, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:20 İdlib'de füze isabet eden kampta yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor (2)
00:20 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:13 Tokat'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
00:12 Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
00:12 Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 00:23:11