Haberler » 3. Sayfa » Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi

Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi

Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi Öğrenci servisinde öğrenci olmaması faciayı önlediHATAY - Hatay'da, öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kazada öğrenci servisi devrilerek metrelerce sürüklendi.

05.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:32
Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi
Öğrenci servisinde öğrenci olmaması faciayı önledi
HATAY - Hatay'da, öğrenci servisi ile otomobilin karıştığı kazada öğrenci servisi devrilerek metrelerce sürüklendi.
Kaza, Antakya-Samandağ Karayolu Antakya Devlet Hastanesi alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ADA 51 plakalı otomobille, 31 S 0763 plakalı öğrenci servisinin karıştığı kazada, orta refüje çıkarak devrilen öğrenci servisi metrelerce sürüklendi. Serviste öğrenci bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, servis sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. 31 ADA 51 plakalı otomobilin sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, trafik polisleri olay yerinde başka kazalar yaşanmaması için önlem aldı.
Kaza noktasında yapılan incelemelerin ardından araçlar vinç ve çekiciyle kaldırıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekiplerinin kaza noktasındaki temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.
Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi devrilip metrelerce sürüklendi

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:43 Uçuruma yuvarlanan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu
18:26 Samandağ'da polisten okul çevresinde denetim
18:23 Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
18:10 Şofbenden zehirlenen genç hayatını kaybetti
18:08 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
10:03 Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
09:50 İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar
08:13 Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı
00:10 Düğünü için memleketine giden uzman çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
5.11.2019 19:02:19