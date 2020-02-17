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Otomobil ile çarptıkları kişi ölünce su kuyusuna atmışlar

Konya'nın Ilgın ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiye otomobil çarptığı, cesedinin de su kuyusuna atıldığı belirlendi.

17.02.2020 00:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:36
Konya'nın ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiye otomobil çarptığı, cesedinin de su kuyusuna atıldığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Çiğil Mahallesi'nde Osman Karayel'den (55) bir süredir alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmaya götürülen şüphelilerin ifadelerinde Karayel'e otomobille çarptıklarını, öldüğünü anlayınca cesedi su kuyusuna attıklarını söyledikleri öğrenildi.
Ekipler, şüphelilerin gösterdiği kuyuda Karayel'in cesedini buldu.
Kuyudan çıkarılan ceset, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil ile çarptıkları kişi ölünce su kuyusuna atmışlar

Ilgın, Güncel

Kaynak: AA


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