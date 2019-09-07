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Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hatalı solama nedeniyle otomobille cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada Recep Güler öldü, 3 kişi yaralandı.

07.09.2019 11:01 Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hatalı solama nedeniyle otomobille cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada Recep Güler öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çorlu- Tekirdağ karayolunda meydana geldi. Çorlu'dan Tekirdağ yönüne giden Recep Güler yönetimindeki 59 FL 470  plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Arzu Konyalı yönetimindeki 39 LA 339 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Recep Güler ile cip sürücüsü Arzu Konyalı ve yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Recep Güler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Güler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu ile araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Recep Güler, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA

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