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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 ağır yaralı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 ağır yaralı Bisiklet metrelerce sürüklendiDÜZCE - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı.

25.11.2019 22:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:05
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 ağır yaralı
Bisiklet metrelerce sürüklendi
DÜZCE - 'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Metrelerce sürüklenen otomobil ve elektrikli bisiklette bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza; Düzce Merkez'de bulunan Aziziye mahallesi 1054 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bünyamin Barış T.'nin kullandığı 22 HE 432 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu Muhammet Raşit'in kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ve otomobil hurdaya dönerken iki araçta çarpışmanın olduğu noktadan 40 metre uzakta durabildi. Kazada elektrikli bisiklette bulunan sürücü Muhammet Raşit ile kardeşi Cemil Raşit ve otomobil sürücüsü Bünyamin Barış T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazayı gören gördü tanıkları ise otomobil ile elektrikli bisikletin bir anda çarpıştıklarını ve sürüklendiğini dile getirdiler.
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 ağır yaralı

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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