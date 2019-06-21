21.06.2019 19:13
Haberler » Güncel » Haber

Otomobil ile greyder çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile greyder çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, otomobil ile greyderin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, otomobil ile greyderin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Kayseri Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan A. yönetimindeki 14 BB 716 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen operatörünün aniden yola çıktığı öne sürülen greyder ile çarpıştı. Kazada otomobildeki Ali Kefkir (22), yaşamını yitirirken, sürücü Oğuzhan A. ile Kübra A. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali Kefkir'in cansız bedeni ise hastanenin morguna götürüldü. Greyder sürücüsü, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Melikgazi , Kayseri , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:22 SPOR Denizlispor, kaleci Tolgahan Acar'ı kadrosuna kattı
20:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır.
20:20 Van Gölü için pedal çevirip, çöp topladılar
20:19 KKTC'ye yerleşecek Rumlara teşvik
20:19 Kars'ta sağanak etkili oldu
20:19 Sigara izmariti tarlayı ve tırı yaktı
20:18 Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor