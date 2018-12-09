Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1'i Bebek 4 Yaralı

MUĞLA'nın Yatağan
ilçesinde, otomobil, sürücüsünün kavşakta sola kontrolsüz dönüş yaptığı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki hemşire eş ve 2 aylık bebeği yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Muğla- Aydın
yolu Gökpınar
Mahallesi kavşağında meydana geldi. Muğla'dan Aydın yönüne giden Serkan
Karakan'ın (28) kullandığı 48 Y 1665 plakalı otomobil, kavşakta sola kontrolsüz dönüş yapan Münir Yaşa yönetimindeki 48 AN 341 hafif ticari araca çarptı. Kazada, Köyceğiz
'de doktor olduğu öğrenilen sürücü Karakan ile otomobildeki eşi hemşire Ebru Karakan (27) ve 2 aylık bebeği Aras Karakan ile hafif ticari aracın sürücüsü Yaşa yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Muğla
Yatağan,Muğla
09 Aralık 2018 Pazar 17:10