20.06.2019 22:34
Haberler» Güncel» Haber

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'da, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Suat Yılmaz yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Suat Yılmaz yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Karaköprü Maşuk TOKİ yolunda meydana geldi. Kent merkezi yönünde  ilerleyen Suat Yılmaz yönetimindeki 34 GF 5738 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 BDT 407 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, iki otomobil de hurdaya dönerken, 2 sürücü ve otomobildeki Yavuz Tuncay yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Suat Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Suat Yılmaz, Şanlıurfa, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:47 Sığınma evine giden kadın, ailesi tarafından otobüsten indirildi, darbedilip, yerde sürüklendi (2)-...
22:47 Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi
22:46 Dicle Nehri'ne düşen genç kayboldu
22:46 Dicle Nehri'ne giren gencin kaybolduğu iddia edildi
22:46 Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
22:45 ABD Maslahatgüzarı Honevier: Bir şekilde sorunların üstesinden geleceğimize eminim
22:45 Motosikletliler Binali Yıldırım'a destek ve teşekkür korteji