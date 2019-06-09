Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş
istikametinden Malatya
istikametine gitmekte olan Hasan Gül
idaresindeki 46 E 0311 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 54 E 6108 plakalı otomobil Gölbaşı ilçesi 1 Nisan
Bulvarı üzerinde çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Goncagül Gedik yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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