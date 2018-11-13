Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

13 Kasım 2018 Salı 09:59



13 Kasım 2018 Salı 09:59

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç ilçe merkezinden Bakır Mahallesi istikametine gitmekte olan M.E.'nin idaresindeki 45 AAB 868 plakalı otomobil, aniden sola dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde seyir halinde olan P.P. yönetimindeki 45 YA 5383 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla atarak yol kenarındaki direğe çarptı. 45 AAB 868 plakalı otomobilin sürücüsü M.E. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 45 YA 5383 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü P.P ile aynı araçta bulunan A.G. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ambulansıyla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan 2 kişinin yaralanmasına neden olan kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA