Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

OSMANİYE'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kesmeburun Köyü'nden Kadirli ilçesi istikametinde ilerleyen Fatih Y. yönetimindeki 06 YRL 96 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ziya S.'nin yönetimindeki 20 ATP 03 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil köprü korkuluklarına, hafif ticari araç ise kanal korkuluklarına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı araç sürücüleri Fatih Y. ve Ziya S. ile otomobilde bulunan Marziya A., ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.