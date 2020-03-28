Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Konya'nın Güneysınır ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
28.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:11
Konya 'nın Güneysınır ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Abdullah Ünal idaresindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü Ünal ile araçlardaki 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Abdullah Ünal idaresindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü Ünal ile araçlardaki 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Güneysınır, Konya, Güncel