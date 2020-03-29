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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

KONYA'nın Güneysınır ilçesinde otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüleri ve eşleri hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

29.03.2020 00:33 | Son Güncelleme: 29.03.2020 00:35
KONYA'nın Güneysınır ilçesinde otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüleri ve eşleri hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Güneysınır ilçesinde kent merkezi çıkışında meydana geldi. Güneysınır Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Abdullah Ünal'ın yönetimindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veysel Akbaş yönetimindeki 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurda yığınına dönerken, sürücü Veysel Akbaş, eşi Fatma Akbaş ile diğer sürücü Abdullah Ünal ve eşi Esma Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Abdullah Ünal'ın kızları Asiye Ünal, Beyza Ünal, Zeynep Ünal ve nişanlısı Adem Köse yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Konya 'da kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güneysınır Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve Belediye Başkanı Ahmet Demir, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güneysınır, Konya, Güncel

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

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