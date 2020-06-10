Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralıADIYAMAN'da, otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

10.06.2020 22:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:00
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
ADIYAMAN'da, otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman istikametine giden Ömer Uyumaz yönetimindeki 63 M 1892 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 42 HL 328 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Uyumaz ile araçlarda bulunan Halil Durmuş, Sadık Gümüş ve Mahmut Ekici, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman ve Kahta'daki hastanelere götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Kahta, Güncel, Haber

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