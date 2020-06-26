Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

26.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:48
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Serdar Altın'ın kullandığı 07 AHP 630 plakalı otomobil ile Yalçın Aydın (33) idaresindeki 06 FC 2661 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir kara yolundaki Çelebi kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Şeyma (37) ve Kuzey Aydın (5) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Keskin, Güncel, Haber

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