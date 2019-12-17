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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - SİVAS

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

17.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:44
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Osman Çaylak idaresindeki (56) 58 ET 761 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Osman Fazıl Caddesi'ndeki kavşakta, Barış Gökkaya yönetimindeki (27) 06 DK 7126 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerden Gökkaya ile otomobilde bulunan Fadime (18), Ünsal (22), Osman (56) ve Nermin Çaylak (49) yaralandı.
Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Aynı kavşakta sık sık trafik kazası meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden önlem almalarını istedi.
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - SİVAS

Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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