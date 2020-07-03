Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

03.07.2020 18:14 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:14
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Samsun'a giden Halis Duman (65) yönetimindeki 05 DN 870 plakalı hafif ticari araç, sanayi kavşağında aynı yönde seyir halindeki Doğan Çamur'un kullandığı MK AD 1453 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Zarife Duman (60), Emine Yağız (55), Aynur ve Şuranur Çamur yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhacıköy, Samsun, Amasya, Güncel, Haber
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