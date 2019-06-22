22.06.2019 16:28
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 7 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat'ın Çenger Mahallesi kavşağında dün meydana geldi. Gönül Kaş yönetimindeki 34 BTF 300 plakalı otomobille Serdal Güzel yönetimindeki 40 AAF 843 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç yan yatarak sürüklendi. Kazada, her iki araçta bulunan 1'i çocuk, 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçların kaldırılmasıyla kısa süre trafiğe kapanan karayolu, yeniden ulaşıma açıldı.


- Antalya
Kaynak: DHA
Antalya , Manavgat , Güncel

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