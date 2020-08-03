Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Samsun'dan İstanbul'a giden Yakup Şengül yönetimindeki 37 PR 415 plakalı otomobil, Kırça mevkisinde, Rahmi Beyazgül'ün kullandığı 34 HGF 93 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Satu, Başak, Hüseyin, Emine ve Ezgi Beyazgül, otomobilde bulunan Rüşen Şengül ve Emre Karaharmancı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi ve Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan D100 karayolunun İstanbul yönü, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.