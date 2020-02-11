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Otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

11.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:35Otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ'nin ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölcük Bulvarı'nda meydana geldi. Kazım Y. yönetimindeki 41 GJ 079 plakalı hafif ticari araç ile Şevket K. yönetimindeki 41 E 6010 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Kazım Y. ile aynı araçta bulunan Yasin L. ve diğer aracın sürücüsü Şevket K. yaralandı. verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan 3 kişiyi tedavileri için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İpekyolu, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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