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Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ağır yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile Hafriyat yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

08.09.2019 12:41 Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ağır yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile Hafriyat yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Ramazan Vuruşkan idaresindeki 02 ER 838 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Ali Şahin idaresindeki 46 EK 866 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Ramazan Vuruşkan ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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