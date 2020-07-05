Otomobil ile iki motosiklet çarpıştı 3 yaralı

Otomobil ile iki motosiklet çarpıştı 3 yaralıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki motosiklet virajda karşıdan gelen otomobille çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

05.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:21
Otomobil ile iki motosiklet çarpıştı 3 yaralı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki motosiklet virajda karşıdan gelen otomobille çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi Sarıbey Yolu mevkiinde meydana geldi. Turgutlu'dan Avşar Mahallesi yönüne giden Mehmet Aydın'ın (28) kullandığı 45 TV 585 plakalı otomobil, virajda karşı yönden gelen Hakan Türk'ün kullandığı 45 TG 541 plakalı ve Marfuz Örs (29) idaresindeki 45 ZB 3898 plakalı motosikletlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet de yol kenarına devrildi. Kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Hakan Türk, arkasındaki ağabeyi Cevdet Levent Türk (35) ile diğer motosikletli Marfuz Örs yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Otomobil ile iki motosiklet çarpıştı 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hakan Türk, Turgutlu, Güncel, Haber
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