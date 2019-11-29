Haberler » 3. Sayfa » Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı - Haber

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

29.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:38Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
'ın ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf K., idaresindeki 27 C 0497 plakalı otomobil ile Erhan E., idaresindeki 24 AG 210 plakalı kamyon, Göçeri köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Yusuf K., Erhan E. ve araçlarda bulunan Nisa Nur K., Mira K., Vediha K., Ayşegül K. ve Elif T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:24 FETÖ üyesi organize şube polislerinin davasında 2 sanığa tahliye
18:24 Samsun'da doktora şiddet
18:20 Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği FETÖ'nün İngiltere mütevelli heyet sorumlusu yakalandı
18:16 Gaziosmanpaşa'daki cinayetin detayları ortaya çıktı
18:15 Londra'da bıçaklı saldırı alarmı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
29.11.2019 18:45:50