Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Malatya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:44
Malatya 'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Ö idaresindeki 23 AR 815 plakalı otomobil ile M.A'nın yönetimindeki 27 ABT 431 plakalı kamyonla bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kaza sonrasında otomobilde bulunan M.Ö. isimli bir yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.Ö. (33) ve otomobilde bulunan eşi M.Ö. (27) ile sürücünün babası Y.Ö yaralandı. Yaralılar önce ilçe devlet hastanesine daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kamyon sürücüsü M.A.'nın gözaltına alındığı ve kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA
Kaza, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Ö idaresindeki 23 AR 815 plakalı otomobil ile M.A'nın yönetimindeki 27 ABT 431 plakalı kamyonla bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kaza sonrasında otomobilde bulunan M.Ö. isimli bir yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.Ö. (33) ve otomobilde bulunan eşi M.Ö. (27) ile sürücünün babası Y.Ö yaralandı. Yaralılar önce ilçe devlet hastanesine daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kamyon sürücüsü M.A.'nın gözaltına alındığı ve kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
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